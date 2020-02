Surto de coronavírus suspende filmagens de ‘Missão Impossível’ na Itália

O novo ‘Missão Impossível’ teria três semanas de gravação em Veneza

Divulgação/Paramount Tom Cruise estrela a franquia 'Missão Impossível'



As filmagens do sétimo filme da franquia “Missão Impossível“, que estavam acontecendo em Veneza, na Itália, foram suspensas por causa da expansão do coronavírus no país. A informação é do site Deadline.

De acordo com o veículo de comunicação, a região de Veneto, onde está a cidade dos canais, teve todos os eventos públicos e privados cancelados até 1º de março, inclusive o Carnaval de Veneza, por determinação do governo italiano.

Por causa disso, as gravações de “Missão Impossível”, que tem Tom Cruise como protagonista, tiveram que ser paralisadas até lá.

O jornal britânico Daily Mail chegou a publicar que o astro teve que se hospedar de forma indefinida em um hotel de cinco estrelas em Veneza, enquanto o Deadline rechaçou essa informação, garantindo que o intérprete de Ethan Hunt não havia chegado à Itália quando foi anunciada a suspensão das filmagens.

Até o momento, as autoridades italianas contabilizaram sete mortos em decorrência da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus proveniente da China. Além disso, 231 pessoas já foram infectadas.

De acordo com os planos da Paramount, o novo “Missão Impossível”, que ainda não tem nome completo confirmado, teria três semanas de gravação em Veneza, que agora estão em aberto até a solução da crise sanitária no norte da Itália.

A direção do filme está a cargo de Christopher McQuarrie, que esteve a frente de “Nação Fantasma”, de 2015, e “Efeito Fallout”, de 2018. A obra, que ainda tem no elenco Rebecca Ferguson, Nicholas Hoult, Vanessa Kirby e Simon Pegg, está prevista para estrear nos cinemas em 2021.

*Com EFE