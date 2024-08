Cristina Rocha fala sobre relação com Silvio Santos e relembra história do apresentador

Apresentadora ressaltou a inteligência e perspicácia de Silvio, lembrando de suas decisões inesperadas que sempre davam certo

Reprodução/Jovem Pan News Cristina Rocha relembra à Jovem Pan seus momentos com Silvio Santos



A apresentadora Cristina Rocha, conhecida por seu trabalho no SBT, expressou sua solidariedade e tristeza pela perda de Silvio Santos. Ela destacou a importância do legado deixado pelo apresentador, que, segundo ela, é insubstituível. Cristina mencionou que, apesar de Silvio estar ausente da emissora nos últimos tempos, ele sempre acompanhava tudo de perto. Ela ressaltou a inteligência e perspicácia de Silvio, lembrando de suas decisões inesperadas que sempre davam certo. Cristina também comentou sobre a decisão da família de não realizar um velório público, respeitando o desejo do apresentador de ser lembrado com alegria. Ela acredita que Silvio preferia que as pessoas guardassem a imagem dele em momentos felizes.

A apresentadora destacou a ética profissional e a humanidade de Silvio, afirmando que ele era justo e respeitado por todos, desde os funcionários mais simples até os mais altos cargos. Ao falar sobre sua experiência pessoal com Silvio Santos, Cristina relembrou os anos em que trabalhou e conviveu com ele, tanto no âmbito profissional quanto familiar. Ela destacou a capacidade de Silvio de separar a vida pessoal da profissional e sua justiça nas decisões empresariais. Cristina enfatizou que Silvio sempre foi um exemplo de liderança e integridade, inspirando todos ao seu redor.