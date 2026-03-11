Crítica | ‘Devoradores de Estrelas’ aposta em ciência, emoção e vai te fazer chorar

Filme acompanha Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosling. O personagem desperta sozinho em uma nave espacial, sem qualquer lembrança de quem é ou de como chegou ali

Divulgação/Amazon MGM Studios Devoradores de Estrelas é uma adaptação do best-seller de Andy Weir



A ficção científica sempre foi um dos gêneros mais eficientes para discutir o futuro da humanidade e também suas fragilidades. Em Devoradores de Estrelas, adaptação do best-seller de Andy Weir, essa combinação aparece em uma aventura espacial que mistura suspense científico, humor e emoção.

Dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, o filme acompanha Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosling. O personagem desperta sozinho em uma nave espacial, sem qualquer lembrança de quem é ou de como chegou ali. Aos poucos, enquanto sua memória retorna em fragmentos, ele descobre que está no centro de uma missão desesperada: impedir um fenômeno cósmico que ameaça consumir a energia das estrelas e, consequentemente, colocar a Terra em colapso.

A estrutura narrativa funciona como um quebra-cabeça. A história alterna entre o presente no espaço e os acontecimentos na Terra que levaram à criação da missão, revelando gradualmente as peças dessa corrida contra o tempo. O recurso mantém o suspense constante e ajuda a tornar conceitos científicos complexos mais acessíveis ao público.

Grande parte do sucesso do filme passa pela atuação de Ryan Gosling. Praticamente sozinho em boa parte da trama, o ator consegue equilibrar humor, tensão e vulnerabilidade. Seu Ryland Grace é um protagonista improvável, mais professor do que herói, e justamente por isso se torna um personagem fácil de acompanhar. Ao longo de sua caminhada espacial, ele é surpreendido por um encontro único, que muda toda sua vida.

A adaptação também inevitavelmente lembra outro sucesso baseado na obra de Andy Weir: The Martian. Assim como naquele filme, a ciência não aparece apenas como pano de fundo, mas como motor da narrativa. A diferença é que Devoradores de Estrelas aposta ainda mais na dimensão emocional da história.

Visualmente, o longa entrega sequências impressionantes que exploram o isolamento e a grandiosidade do espaço. Os efeitos especiais ajudam a construir um ambiente ao mesmo tempo fascinante e claustrofóbico, reforçando o peso da missão que recai sobre o protagonista.

Se em alguns momentos o ritmo desacelera para explicar detalhes científicos ou resolver desafios técnicos, o saldo final é positivo. Devoradores de Estrelas é uma ficção científica ambiciosa que consegue equilibrar espetáculo e humanidade, lembrando que, mesmo diante do infinito do universo, as histórias mais impactantes ainda são sobre coragem, curiosidade e cooperação.