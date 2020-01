Critics’ Choice Awards: ‘Era uma vez em… Hollywood’ e ‘Fleabag’ são destaque; veja

Divulgação "Era Uma Vez em Hollywood" deve ser destaque no Oscar



Em mais uma premiação que serve de “esquenta” para o Oscar, o Critics’ Choice Awards celebrou as melhores produções de TV e cinema na noite deste domingo (12).

A 25ª edição do prêmio, votado pelos membros da associação de críticos de Hollywood, teve o longa “Era Uma Vez… em Hollywood”, de Quentin Tarantino, como principal destaque – levou categorias importantes como melhor filme, melhor ator coadjuvante (Brad Pitt) e Melhor Roteiro Original.

Na parte de TV da noite, “Fleabag”, da Amazon, provou mais uma vez ser a série queridinha do ano na award season. Levou as estatuetas de melhor atriz (Phoebe Waller-Bridge), Melhor série de comédia e melhor ator de comédia (Andrew Scott).

Confira a lista completa de vencedores:

CINEMA:

Melhor Filme: “Era uma vez em… Hollywood”

Melhor Ator: Joaquin Phoenix – “Coringa”

Melhor Atriz: Renée Zellweger – “Judy”

Melhor Ator Coadjuvante: Brad Pitt – “Era uma vez em… Hollywood”

Melhor Atriz Coadjuvante: Laura Dern – “História de um casamento”

Melhor Ator/Atriz Jovem: Roman Griffin Davis – “Jojo Rabbit”

Melhor Elenco: “O Irlandês”

Melhor Direção: Sam Mendes – “1917” e Bong Joon-ho – “Parasita”

Melhor Roteiro Original: “Era uma vez em… Hollywood” – Quentin Tarantino

Melhor Roteiro Adaptado: “Adoráveis Mulheres” – Greta Gerwig

Melhor Fotografia: “1917”

Melhor Design de Produção: Barbara Ling e Nancy Haigh – “Era uma vez em… Hollywood”

Melhor Edição: Lee Smith – “1917”

Melhor Design de Figurino: Ruth E. Carter – “meu nome é Dolemite”

Melhor Cabelo e Maquiagem: “O escândalo”

Melhores Efeitos Visuais: “Vingadores: Ultimato”

Melhor Animação: “Toy Story 4”

Melhor Filme de Ação: “Vingadores – Ultimato”

Melhor Filme de Comédia: “Meu nome é Dolemite”

Melhor Filme de Ficção Científica/Terror: “Nós”

Melhor Filme em Língua Estrangeira: “Parasita”

Melhor Música: “Glasgow (No place like home)” – “Wild Rose” e “(I’m gonna) love me again” – “Rocketman”

Melhor Trilha Sonora: Hildur Guðnadóttir – “Coringa”

TELEVISÃO:

Melhor Série de Drama: “Succession”

Melhor Ator em Série de Drama: Jeremy Strong – “Succession”

Melhor Atriz em Série de Drama: Regina King – “Watchmen”

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama: Billy Crudup – “The Morning Show”

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama: Jean Smart – “Watchmen”

Melhor Série de Comédia: “Fleabag”

Melhor Ator em Série de Comédia: Bill Hader – “Barry”

Melhor Atriz em Série de Comédia: Phoebe Waller-Bridge – “Fleabag”

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia: Andrew Scott – “Fleabag”

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia: Alex Borstein – “The Marvelous Mrs. Maisel”

Melhor Minissérie: “Olhos que condenam”

Melhor Filme para a TV: “El Camino”

Melhor Ator em Filme para a TV ou Minissérie: Jharrel Jerome – “Olhos que condenam”

Melhor Atriz em Filme para a TV ou Minissérie: Michelle Williams – “Fosse/Verdon”

Melhor Ator Coadjuvante em Filme para a TV ou Minissérie: Stellan Skarsgard – “Chernobyl”

Melhor Atriz Coadjuvante em Filme para a TV ou Minissérie: Toni Collette – “Inacreditável”

Melhor Série Animada: “Bojack Horseman”

Melhor Talk Show: “The Late Late Show com James Corden” e “The Late Night com Seth Meyers”

Melhor especial de comédia: “Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear’s All in the Family and The Jeffersons”