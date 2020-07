‘Curb Your Enthusiasm’, de Larry David, é renovada para 11ª temporada

“Curb Your Enthusiasm”, a sitcom protagonizada por Larry David, vai ganhar uma nova temporada! A HBO informou na terça-feira (30) que a comédia foi renovada para a 11ª temporada. A estreia dos novos episódios, no entanto, ainda não foi confirmada.

David é conhecido como o criador de “Seinfeld” e sua série acompanha os anos seguintes após o sucesso estrondoso da comédia de Jerry Seinfeld. Inspirada em sua “própria vida”, em “Curb Your Enthusiasm” Larry David tira sarro de si mesmo e das situações inusitadas em que se mete.

Sobre a renovação, David brincou: “Acredite, estou tão chateado com isso quanto você. Um dia, espero que a HBO me conceda o cancelamento que tanto mereço.”

A emissora americana já sinalizou que a produção continua enquanto Larry David estiver disposto a fazê-la.

#CurbYourEnthusiasm has been renewed for an eleventh season!

“Believe me, I’m as upset about this as you are. One day I can only hope that HBO will come to their senses and grant me the cancellation I so richly deserve.” –Larry David pic.twitter.com/oxqf3XzEzK

— HBO (@HBO) June 30, 2020