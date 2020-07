Dário Costa vence a segunda temporada de ‘Mestre do Sabor’

Final do reality show culinário da Globo foi ao ar ao vivo na noite desta quinta-feira, 23; vencedor foi premiado com 250 mil reais

Arthur Meninea/ Globo Dário Costa vence segunda temporada de Mestre do Sabor



Dário Costa derrotou Ana Zambelli, Junior Marinho e Serginho Jucá e faturou o prêmio de 250 mil reais na final da segunda temporada do reality-show culinário da Globo Mestre do Sabor, exibida na noite desta quinta-feira, 23. Como nos demais programas, os quatro concorrentes apresentaram um menu completo — entrada, prato principal e sobremesa — aos jurados, Claude Troisgros, Batista, Léo Paixão, Kátia Barbosa, que consagraram o campeão por unanimidade.

Dário Costa é o campeão do #MestredoSabor! Saiba tudo sobre a grande final 🍽 → https://t.co/OzykrphOtj pic.twitter.com/dTbxhuicEn — Mestre do Sabor (@mestredosabor) July 24, 2020

Na contramão da pandemia de coronavírus, a final do programa foi transmitida ao vivo. De máscara e respeitando as medidas de segurança adotadas para evitar o contágio da doença, Dário serviu o menu “Sinais”, com crudo vermelho com leite de castanhas como prato de entrada; anchova ao molho de camarão com manjericão e tomates como prato principal.

Mestre do Sabor esteve no ar nas noites de quinta-feira desde abril, após a final do Big Brother Brasil.