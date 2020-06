Tá difícil? ‘Dark’ ganha guia definitivo para esclarecer ‘quem é quem’ na série

Netflix disponibilizou site interativo com árvores genealógicas e linhas do tempo para ajudar os fãs

Julia Terjung/Netflix Série alemã estreou sua terceira temporada na última sexta-feira (26)



“Esse é quem mesmo?” é uma das perguntas mais comuns entre os fãs de “Dark“, série alemã produzida pela Netflix que estreou seus episódios finais no último sábado (27). A ficção científica com viagem no tempo entre pessoas da mesma cidade – e, muitas vezes, das mesmas famílias – é de dar nó na cabeça até dos mais fãs mais atentos.

Para resolver esse problema, a Netflix disponibilizou nesta segunda-feira (29) um site interativo que explica quem é quem e, mais importante, quando. A plataforma dividiu cada temporada por episódios e o usuário pode ir navegando sem risco de spoilers.

Ao clicar num episódio, uma árvore genealógica é aberta explicando a relação familiar e amorosa entre os personagens. Ao selecionar um deles, uma breve explicação sobre ele aparece para refrescar a memória dos esquecidos.

“Dark” é uma das produções originais de maior sucesso da Netflix. Recentemente, a série foi eleita como a melhor produção original da plataforma após votação popular no site Rotten Tomatoes, desbancando “Black Mirror” e “Stranger Things”.