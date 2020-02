Após estreia em Miami, filme ‘Eduardo e Mônica’ chega aos cinemas em junho

Produção que adapta música do Legião Urbana também ganhou pôster oficial

Reprodução/Instagram Alice Braga e Gabriel Leone viverão nas telonas o icônico casal cantado por Legião Urbana



O filme “Eduardo e Mônica“, baseado na música da banda Legião Urbana, teve seu pôster e data oficiais liberados nesta terça-feira (4). A produção chega aos cinemas nacionais no dia 11 de junho de 2020.

Antes o filme fará sua estreia mundial na Mostra Oficial Competitiva do 37˚Festival Internacional de Miami, no dia 8 de março. Com arte de Marcello Pallotta, o cartaz traz o casal vivido por Alice Braga e Gabriel Leone em destaque.

Em dezembro, o primeiro trailer do filme foi liberado e mostrou como o casal se conheceu durante uma “festa estranha com gente esquisita”.

O longa-metragem repete a parceria entre o diretor René Sampaio e a produtora Bianca De Felippes, que filmaram “Faroeste Caboclo” (2013), outra adaptação de música da banda para os cinemas.

Também estão no elenco Otávio Augusto (como Bira, avô de Eduardo), Juliana Carneiro da Cunha (Lara, mãe de Mônica), Victor Lamoglia (Inácio, amigo de Eduardo), Bruna Spínola (Karina, irmã da Mônica), Digão Ribeiro, Eli Ferreira, Luisa Viotti, Ivan Mendes (amigos da Mônica) e Fabrício Boliveira (participação especial).

Veja o pôster: