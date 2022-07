DC libera novos trailers de ‘Adão Negro’ e ‘Shazam! Fúria dos Deuses’, assista

Dwayne Johnson fez participação na San Diego Comic Con para divulgar o filme do anti-herói

Reprodução / Twitter / @wbpictures_br Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, será o protagonista do filme do anti-herói Adão Negro



A DC Comics liberou neste sábado, 23, dois trailers de seus filmes previstos para estrearem em 2022, ‘Adão Negro‘ e ‘Shazam! Fúria dos Deuses‘ na Comic Con. O astro Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, esteve no evento e fez uma entrada triunfal: com direito a muita fumaça e flashes de luz, ele entrou “flutuando” no palco vestido com as roupas do seu personagem. “O universo DC nunca mais será o mesmo”, disse Johnson. No filme, Adão Negro é acordado cinco mil anos após receber poderes dos deuses egípcios e ser imediatamente preso. A partir de então, ele luta para instaurar sua visão de justiça nos tempos modernos. A direção é de Jaume Collet-Serra e outros astros no elenco são Pierce Brosnan como Doutor Destino e Aldis Hodge como Gavião Negro. A estreia está prevista para 20 de outubro.

"Você pode ser o destruidor deste mundo, ou pode ser seu salvador."#AdaoNegro 20 de outubro, SOMENTE nos cinemas. pic.twitter.com/fsmXKHtbX4 — Warner Bros. Pictures Brasil (@wbpictures_br) July 23, 2022

Já ‘Shazam! Fúria dos Deuses’ se passa alguns anos após o primeiro filme do herói, que ganha seus poderes após falar a palavra. Na trama, o personagem ainda está aprendendo a lidar com o papel de salvador, assim como as outras crianças de sua família, e segundo o trailer, um grupo de seres superpoderosos se incomoda por eles usarem os poderes. Zachary Levy retorna ao papel principal, assim como Asher Angel ao de Billy Batson, Jack Dylan Grazer ao de Freddy Freeman e Adam Brody no papel do super-herói Freddy. O elenco também contará com a veterana Helen Mirren no papel da vilã Kalypso, Rachel Zegler, de “Amor, Sublime Amor” e Lucy Liu, de “As Panteras”. O diretor será David F. Sandberg, que também comandou o primeiro filme. A estreia está prevista para 29 de dezembro.