Com ex de Anitta, MTV anuncia elenco do novo ‘De Férias com o Ex’

Divulgação/MTV O 'De Férias com o Ex Brasil' terá uma nova temporada



A MTV anunciou nesta sexta-feira (14) o elenco da nova temporada do “De Férias com o Ex Brasil“.

O programa terá 10 participantes (5 homens e 5 mulheres) e já está sendo gravado em Jericoacara, no Ceará. A previsão é de que o reality estreie na MTV ainda no primeiro semestre deste ano. Assim como no “De Férias Com O Ex Brasil: Celebs”, os episódios também ficarão disponíveis no serviço de streaming Amazon Prime Video.

Nesta temporada, o programa terá duas novas dinâmicas: Cabine dos Segredos e Sala da Verdade, espaço exclusivo para que os participantes possam passar as tretas a limpo. Também haverá o Crush do Momento, em que os participantes votarão na pessoa mais “quente” da casa que, uma vez eleita, poderá escolher seu par para um date ou até para a suíte master.

Um dos destaques é Caio Cabral, modelo que teve um affair com Anitta no fim do ano passado. Igor Adamovich, ex-integrante da banda P9, também está no reality.

Veja abaixo os participantes do novo “De Férias com o Ex Brasil”:

Bárbara Morais (24 anos, Natal – RN)

Flávia Caroline (24 anos, Santo André – SP)

Jéssica Marisol (30 anos, Juiz de Fora – MG)

Mayara Cardoso (25 anos, Rio de Janeiro RJ)

Mina Winkel (28 anos, Pelotas – RS)

Caio Cabral (22 anos, São Paulo – SP)

Igor Adamovich (22 anos, Rio de Janeiro – RJ)

João Hadad (25 anos, Guarapari – ES)

Matheus Crivella (27 anos, Rio de Janeiro – RJ)

Rafael Vieira (30 anos, São Paulo – SP)