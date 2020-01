MTV lança ‘De Férias Com o Ex: Edição de Inverno’ com Adore Delano e ex-‘American Idol’

Edição de inverno do ‘De Férias Com o Ex’ estreia na MTV Brasil nesta segunda-feira (20)

Divulgação/MTV O 'De Férias Com o Ex: Edição de Inverno' estreia nesta segunda-feira (20)



A MTV estreia nesta segunda-feira (20) o “De Férias Com o Ex: Edição de Inverno”, reality show gringo que tem a mesma premissa do já consagrado “De Férias Com o Ex“, mas levará os participantes para a neve em vez da praia.

O programa, gravado na Nova Zelândia, será comandado por Romeo Miller e terá dez participantes já experientes em reality shows. O grande nome do elenco é Adore Delano, ex-participante do “RuPaul’s Drag Race“. Também estará no novo “De Férias Com o Ex” Ryan Gallagher, ex-“American Idol”.

Na nova versão do programa, os ex não vão sair do mar, como de costume. Em vez disso, eles vão surgir por uma plataforma de esqui.

No Brasil, o “De Férias Com o Ex” já teve cinco temporadas. A MTV confirmou que a sexta temporada do reality será lançado neste ano.

O “De Férias Com o Ex: Edição de Inverno” vai ao ar toda segunda, às 20h10, na MTV. Veja abaixo a lista de participantes:

Participantes iniciais:

• Adore Delano: “RuPaul’s Drag Race” – West Hollywood, CA

• Georgia Steel: “Love Island” – Essex, UK

• La Demi Martinez: “Glam Masters” – Los Angeles, CA

• Daniel Maguire: “The Bachelorette” – Vancouver, Canada

• Tyranny Todd: “Are You The One?” – Augusta, GA

• Callum Izzard: “Ibiza Weekender” – Manchester, UK

• Ryan Gallagher: “American Idol” – Grand Rapids, MI

• Marlon Williams: “The Real World” – Dallas, TX

• Nicole Zanatta: “The Challenge” – Staten Island, NY

• Allie DiMeco: “The Naked Brothers Band” – Los Angeles, CA