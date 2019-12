Ryan Reynolds confirma produção de ‘Deadpool 3’ pela Marvel Studios

Divulgação Filme ainda não previsão de estreia nos cinemas



O astro Ryan Reynolds garantiu que “Deadpool 3” vai acontecer e já está sendo produzido pela Marvel Studios. O anúncio foi feito nesta semana em entrevista ao Live with Kelly and Ryan.

“Estamos trabalhando no projeto com a equipe inteira. Agora estamos na Marvel Studios, que é como jogar para a seleção”, disse Reynolds.

Os dois primeiros filmes foram feitos pela 20th Century Fox, estúdio que foi adquirido pela Disney durante mega-negociação em 2019. Após a fusão dos estúdios, diversas continuações de franquias ficaram incertas, incluindo “Deadpool”.

A notícia empolga os fãs pois abre a possibilidade do herói aparecer no MCU ao lado dos demais Vingadores, incluindo Homem-Aranha e Hulk, por exemplo. No entanto, há outro impasse: “Deadpool” tem classificação etária para maiores de 18 anos, por incluir cenas de nudez e muitos palavrões, itens que não fazem parte dos filmes da Marvel.

Novas informações sobre “Deadpool 3” devem surgir nos próximos meses, já que elenco e previsão de estreia ainda não foram anunciados.