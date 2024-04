‘Deadpool & Wolverine’ ganha novo trailer; assista

Ryan Reynolds e Hugh Jackman se reúnem nas telonas para um épico da Marvel Studios em julho

Marvel Studios / Divulgação Cena do filme Deadpool & Wolverine



Prepare-se para uma aventura selvagem e repleta de adrenalina com o novo trailer de Deadpool & Wolverine, lançado pela Marvel nesta segunda-feira (22). Testemunhe a união explosiva de dois ícones enquanto eles mergulham de cabeça em uma jornada alucinante através do multiverso. O trailer nos mostra o irreverente Deadpool (interpretado por Ryan Reynolds) recrutando o indomável Wolverine (interpretado por Hugh Jackman) para uma missão de proporções épicas. O mundo do Mercenário Tagarela está à beira do abismo, e apenas o Carcaju pode ajudá-lo a salvar o dia. A prévia nos leva à TVA, a misteriosa agência que zela pelas linhas do tempo e pelo multiverso, onde Paradoxo (interpretado por Matthew Macfadyen) adverte que esta versão do Logan falhou consigo mesmo em seu próprio mundo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar das dúvidas sobre o passado do Carcaju, isso não impede que Wade Wilson conte com ele em uma missão que os levará por universos além da imaginação, incluindo um que parece ser um vestígio do antigo universo da Fox, onde todos os filmes dos X-Men e seus derivados tiveram lugar.

Mas não é só o trailer que tem deixado os fãs em polvorosa; a Marvel também revelou cartazes exclusivos do filme: Deadpool segurando suas espadas, cujas lâminas em formato de X refletem a imagem icônica do Wolverine, e o vice-versa, com Deadpool refletido nas icônicas garras de Logan. Uma homenagem épica à parceria lendária entre os dois heróis.

View this post on Instagram A post shared by Marvel Brasil (@marvelbrasil)

View this post on Instagram A post shared by Marvel Brasil (@marvelbrasil)

Deadpool & Wolverine é dirigido por Shawn Levy (conhecido por seu trabalho em Stranger Things) e conta com um elenco estelar, incluindo a talentosa Emma Corrin. Não perca esta épica colisão de titãs quando o filme chegar aos cinemas brasileiros em 25 de julho.

Você pode conferir o teaser abaixo: