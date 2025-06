Débora Nascimento se assume bissexual e surpreende fãs: ‘Mãe, artista, mulher bi’

Durante a competição de Lip Sync, a atriz dublou a música ‘I’m Coming Out’ da icônica Diana Ross e, ao final de sua apresentação, celebrou a importância da representatividade

Reprodução/Instagram A revelação gerou uma onda de reações nas redes sociais, onde muitos fãs demonstraram surpresa e apoio à sua declaração



Débora Nascimento, aos 40 anos, se assumiu bissexual durante sua participação no programa Domingão com Huck. Durante a competição de Lip Sync, a atriz dublou a música “I’m Coming Out” da icônica Diana Ross e, ao final de sua apresentação, celebrou a importância da representatividade, declarando: “Diana Ross não tem como. Ainda mais nesse mês, gente. Celebrando o orgulho, quem a gente é. Eu, mãe, artista, mulher bi. É isso, gente.”

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A revelação gerou uma onda de reações nas redes sociais, onde muitos fãs demonstraram surpresa e apoio à sua declaração. Esta não foi a primeira vez que Débora Nascimento se declarou uma mulher bissexual. Em 2019, ela foi flagrada trocando carinhos com outra mulher em um festival. Além de ter declarado para Maya Massafera que nunca descartou se relacionar com alguém do mesmo sexo. “Por que não? Não sei, acho que isso depende muito da pessoa. Eu me apaixono pela pessoa e calhou de todas as pessoas que já me apaixonei serem homens, mas a vida está aí para isso”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos