‘Democracia em Vertigem’ perde Oscar para ‘Indústria Americana’

“Democracia em Vertigem” não levou o Oscar para o Brasil na noite de domingo (9). O documentário de Petra Costa perdeu para”Indústria Americana”, dirigido por Julia Reichert e Steven Bognar. O vencedor superou, além do doc brasileiro, “The Cave”, “Honeyland” e “For Sama”.

Produzido pela Higher Ground Productions, do casal Barack e Michelle Obama, “Indústria Americana” mostra a recepção da alta tecnologia chinesa na classe média dos Estados Unidos.

Assim como “Democracia em Vertigem”, “Indústria Americana” foi distribuído pela Netflix e estreou no festival de cinema de Sundance.

Barack e Michelle assinaram acordo com a plataforma de streaming em maio de 2018 para produção de filmes e séries, nos mais diversos formatos. Vale destacar, no entanto, que Barack e Michelle Obama não ganharão uma estatueta porque não apareceram nos créditos do filme como produtores ou diretores.