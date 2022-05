‘Demolidor’, ‘Luke Cage’ e outras séries da Marvel chegam ao Disney+ em junho

Todas as séries que foram produzidas pela Netflix chegam ao catálogo junto com uma novidade para os pais

Divulgação Demolidor fez sucesso na Netflix e teve três temporadas



As séries da Marvel produzidas pela Netflix,’Demolidor’, ‘Luke Cage’, ‘Jessica Jones’, ‘Punho de Ferro’, ‘O Justiceiro’ e ‘Defensores’ chegará ao catálogo do Disney+ em junho. O comunicado foi feito nesta segunda-feira, 09, pelo serviço de streaming do Mickey. As produções estarão disponíveis no dia 29 de junho. As novas séries chegam no mesmo dia em que um novo sistema de controle parental inaugura na plataforma. A partir de agora, será permitido que usuários bloqueiem conteúdos de classificação indicativa de 16 e 18 anos. Somente o responsável pela conta poderá fazer essa modificação.