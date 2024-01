Deniziane nega romance com Matteus no ‘BBB 24’: ‘Não vai rolar’

Pipoca reforça que não pretende engatar um relacionamento por estar focada no jogo e sem expectativas de romance

Reprodução / Globoplay Em conversa com a Davi, Deniziane explica seu relacionamento de amizade com o Matteus e descarta a possibilidade de fazer casal na casa



Durante uma conversa com Davi na madrugada desta quinta-feira, 18, no “BBB 24“, a pipoca Deniziane reforçou que não pretende engatar um relacionamento com Matteus dentro do programa. A sister afirmou que gosta dele, mas está totalmente focada no jogo e não consegue enxergar outra coisa além disso. “Deixei muito certo para ele”, disse a participante, que pediu ao colega que compreendesse a sua posição. Anteriormente, Deniziane já havia negado anteriormente qualquer envolvimento amoroso com o brother. Por sua vez, Davi concordou e disse que não vai mais brincar sobre a relação entre eles.

“Você foi sincera. Está pensando como jogadora na casa”, afirmou o baiano, enquanto a pipoca acrescentou: “Eu não estou aqui para me relacionar. Não vou sair desse foco. Não vai rolar”, finalizou. Mais tarde, Deniziane falou com Matteus sobre a conversa que teve com Davi. “Não sou uma criança, sou maduro suficiente para diferenciar as coisas. O nosso relacionamento aqui dentro de amizade, por mais recente que seja, é muito verdadeiro, é bom para mim. Mas se você acha que pode causar alguém problema, eu paro”, disse jogador.