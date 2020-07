‘Desejo Sombrio’: Maite Perroni está de volta em nova série da Netflix; veja o trailer

Suspense vai acompanhar mulher que passa a desconfiar de tudo e todos após uma traição seguida de tragédia

Reprodução/YouTube Ex-RBD vai protagonizar nova série de suspense da plataforma streaming



Maite Perroni, a eterna Lupita de “Rebelde”, estrela a nova série de suspense da Neflix, “Desejo Sombrio”. A produção ganhou o seu primeiro trailer na quarta-feira (1º) e promete muitas intrigas.

Na trama, Alma (Perroni) passa a noite com um homem que tem metade de sua idade achando que será apenas uma aventura extraconjugal. No entanto, uma tragédia faz com que ela comece a desconfiar de todos ao seu redor.

Os atores Alejandro Speitzer (“El club”), Erik Hayser (“Ingobernable”) e Jorge Poza (“Ringo”) completam o elenco.

“Desejo Sombrio” estreia em 15 de julho na Netflix.

Assista ao trailer: