Desempenho fraco de ‘Elio’ marca a pior estreia da história da Pixar

O longa-metragem “Elio” teve um desempenho abaixo do esperado em seu primeiro final de semana, arrecadando US$ 21 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 115 milhões. Essa quantia marca a pior estreia da história da Pixar, que havia projetado uma arrecadação entre US$ 25 milhões e US$ 30 milhões. Com um custo de produção de US$ 150 milhões, a soma total, incluindo o mercado internacional, ficou em US$ 35 milhões.

Antes de “Elio”, o filme “Elementos”, lançado em 2023, detinha o título de pior estreia da Pixar, com uma arrecadação de US$ 29,6 milhões nos Estados Unidos. Apesar desse início abaixo das expectativas, o filme que conta a história dos habitantes da cidade de Elemento conseguiu se recuperar, totalizando US$ 155 milhões em solo americano e alcançando US$ 496 milhões globalmente. A Pixar mantém a esperança de que “Elio” possa seguir um caminho semelhante, já que obteve uma nota “A” nas pesquisas de público do CinemaScore e uma média de 85% no Rotten Tomatoes.

A estreia de “Elio” é um contraste notável em relação ao sucesso estrondoso de “Divertida Mente 2”, que arrecadou cerca de R$ 9 bilhões. Esse cenário levanta questões sobre a capacidade do estúdio em criar novas histórias que ressoem com o público. A empresa, conhecida por suas animações inovadoras, pode estar enfrentando desafios em manter sua força criativa.

