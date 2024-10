Despedida de Cid Moreira: corpo é velado no Palácio Guanabara e recebido pela Guarda de Honra

O enterro está programado para acontecer em Taubaté, conforme o desejo do apresentador de estar próximo de sua primeira esposa, filha e neto

LORANDO LABBE/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O renomado comunicador enfrentou problemas de saúde nos últimos anos, incluindo complicações renais que o levaram a depender de hemodiálise



O jornalista, locutor e narrador Cid Moreira foi velado no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, onde seu corpo foi recebido pela Guarda de Honra e levado ao salão nobre. Amigos e familiares prestaram homenagens até as 10h, quando a cerimônia foi aberta ao público, permitindo que fãs também pudessem se despedir do ícone até as 13h. Antes de ser trasladado para o Rio, Cid Moreira foi velado em Petrópolis. O enterro está programado para acontecer em Taubaté, conforme seu desejo de estar próximo de sua primeira esposa, filha e neto. A previsão é de que a cerimônia tenha início às 19h e siga durante toda a madrugada deste sábado (5).

O renomado comunicador enfrentou sérios problemas de saúde nos últimos anos, incluindo complicações renais que o levaram a depender de hemodiálise. Em setembro, Cid foi hospitalizado devido a uma peritonite e uma infecção urinária. Nas semanas que antecederam sua morte, ele também lutou contra uma pneumonia. O boletim médico revelou que a falência de múltiplos órgãos foi a causa do falecimento do artista, que deixou um legado significativo na comunicação brasileira. Fátima Sampaio, esposa de Cid, compartilhou que ele manteve sua lucidez até os momentos finais.

