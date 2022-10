Dira Paes ouve choro e larga entrevista no ‘Mais Você’ para acudir o filho

Ana Maria Braga decidiu chamar os comerciais para a atriz conseguir falar com Martim, de 6 anos

Reprodução/Globo Dira Paes interrompeu entrevista após Martim começar a chorar



A atriz Dira Paes precisou interromper a entrevista que dava à Ana Maria Braga no “Mais Você” desta quinta-feira, 6, após seu filho Martim, de apenas seis anos, ter uma crise de choro. A intérprete de Filó falava sobre a reta final de “Pantanal”, que chega ao fim nesta sexta-feira, 7, quando disse à apresentadora: “Espera aí que agora tem uma criança chorando aqui”. Dira brincou dizendo que essa é a vida de mãe e chamou o filho para aparecer no vídeo. “Vem, pode vir, vem conhecer, mas não pode chorar, tá?”, pediu a atriz ao filho. Martim foi até a mãe, mas não parou de chorar. “Está vendo, Ana, como a vida de atriz é. É ao vivo, tudo ao vivo”, brincou Dira. O menino pegou um gato que estava no colo da atriz e saiu de cena. Dira tentou prosseguir com a entrevista, mas o filho continuou chorando. “Espera aí, deixa eu dar uma aguinha aqui [para ele]”, falou a artista. Na sequência, ela se levantou, deixou a entrevista e foi acudir o filho. A imagem de Dira foi cortada e Ana Maria comentou: “Faz assim, eu vou fazer um intervalo, vou deixar ela atender o filho dela, é a vida real. Eu volto já com a Dira mais calma”. Com a situação familiar resolvida, Dira explicou que o filho chorou porque queria falar com ela. “Era carência de mãe”, falou. “Ele não sabia porque não podia falar comigo, mas já está tudo certo.”