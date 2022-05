Diretor de ‘A Fazenda 14’ revela qual celebridade está cortada da sua lista

Rodrigo Carelli se posicionou dizendo que não fez e não fará um convite para essa pessoa; saiba quem

Reprodução/Record/10.11.2021 'A Fazenda 14' deve estrear em setembro sob comando de Adriane Galisteu



“A Fazenda 14” só estreia em setembro, mas as especulações de quem estará no elenco da próxima edição do reality show da Record seguem a todo vapor. Na última quinta-feira, 12, a revista IstoÉ divulgou que um dos nomes cotados pela emissora é Givaldo Alves de Souza, o ex-morador de rua que recebeu o apelido de “mendigo pegador” após ser agredido por um personal trainer, que o flagrou fazendo sexo com a sua mulher. O caso aconteceu em Brasília e repercutiu nacionalmente, com isso, Givaldo ficou conhecido e ganhou o status de subcelebridade. A possível participação do ex-morador de rua bombou nas redes sociais e Rodrigo Carelli, diretor do reality, decidiu se posicionar nas redes sociais.

“Para deixar bem claro a todos. Nós não chamamos, nem chamaremos o Givaldo para participar da próxima temporada da Fazenda”, escreveu no Twitter. Esse é o segundo nome que a emissora afirma que não está cotado para participar da atração. Após Nego Di afirmar que recebeu um convite para “A Fazenda 14”, a Record desmentiu o ex-BBB e informou que ainda não fez nenhum convite ou sondagem para a próxima edição do reality comandado por Adriane Galisteu, algo que só deve começar a acontecer em junho. A cantora Gabi Martins e o ator Thomaz Costa são dois artistas que estariam sendo cogitados. Será que eles topariam?