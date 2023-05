Diretor de ‘The Flash’ revela participação especial em novo filme

Longa-metragem da DC estreia nos cinemas brasileiros em 15 de junho

Reprodução/Warner Bros Filme é estrelado por Ezra Miller, como Barry Allen, e terá outros nomes importantes dos filmes do Batman



O diretor de ‘The Flash‘, Andy Muschietti, está atiçando a curiosidade dos fãs sobre o próximo filme do super-herói, que será lançado em 15 de junho. Depois de revelar as participações de Michael Keaton e Ben Affleck antes mesmo do trailer ser lançado, Muschietti revelou desta vez que o ator Nicolas Cage aparecerá como Superman. “Nic foi absolutamente maravilhoso. Ele é um grande fã do Superman. Um fanático por quadrinhos”, disse o diretor ao Esquire Middle East. “Embora o papel tenha sido uma participação especial, ele mergulhou nele. Sonhei toda a minha vida trabalhar com ele. Espero poder trabalhar com ele novamente em breve”, completou Muschietti. O longa-metragem chega aos cinemas no próximo mês e mostra Barry Allen (Ezra Miller) tentando consertar a linha do tempo que bagunçou.