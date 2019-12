‘Coyote Vs. Acme’: Warner acelera em filme solo do vilão e anuncia diretor

Reprodução Ainda não está claro se Papa-Léguas está na produção nem demais detalhes do enredo



A Warner Bros. anunciou nesta quarta-feira (18) que o diretor Dave Green será responsável pelo comando de “Coyote Vs. Acme”, filme baseado no vilão do Papa-Léguas.

A produção será uma mistura de animação e live-action focada nas peripécias do personagem que sempre tenta capturar a ave. Assim como nos desenhos, Acme será a empresa responsável pelo fornecimento de armas para o Coyote e, ainda sem detalhes sobre o enredo, não sabemos se Papa-Léguas também estará no longa.

Assim como o remake do clássico “Space Jam”, o filme solo do Coyote é mais uma tentativa da Warner emplacar seus personagens nas telonas. “Coyote Vs. Acme” ainda não tem previsão de lançamento para os cinemas.