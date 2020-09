Diretor revela nome do primeiro filho de Joaquin Phoenix e Rooney Mara

River nasceu em agosto e recebeu o mesmo nome do irmão de Joaquin que faleceu em 1993

Reprodução Rooney Mara e Joaquin Phoenix estão juntos desde 2016



Neste domingo (27) foi revelado o nome do primeiro filho do casal hollywoodiano Joaquin Phoenix e Rooney Mara. O bebê, que nasceu em agosto, foi batizado com o mesmo nome do irmão do ator, River Phoenix, que faleceu vítima de overdose em 1993. O anúncio foi feito durante o Zurich Film Festival 2020, pelo cineasta Victor Kossakovsky, diretor do documentário Gunda, que tem produção-executiva de Phoenix. Segundo o Mirror UK, Kossakovsky se desculpou pela ausência do ator e explicou o motivo durante a rodada de perguntas-e-respostas.

o diretor do documentário gunda (produzido pelo joaquin phoenix) confirmando que o nome do filho do joaquin com a rooney é river 🙏🏻😭 pic.twitter.com/LQrsVfWwnL — jubileu (@rosamundpirke) September 27, 2020

River Phoenix foi um músico e ator de sucesso entre os anos 1980 e 1990 e faleceu aos 23 anos de idade, quando o irmão tinha 19. A morte foi muito impactante para Joaquin Phoenix, que sempre honrou a memória do irmão e lembra dele em seus discursos, como o que fez no Oscar desse ano ao vencer a categoria de Melhor Ator por seu trabalho em Coringa. “Quando ele tinha 17 anos de idade, meu irmão escreveu uma música em que dizia ‘vá ao resgate com amor, e a paz o seguirá’”. Rooney e Joaquin se conheceram no set do filme Ela, de Spike Jonze, em 2012, mas só assumiram um relacionamento quando gravaram juntos o filme Maria Madalena no final de 2016, quando ele interpretou Jesus e ela viveu a protagonista da história. A gravidez foi revelada em maio.