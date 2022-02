Discussões, choros e alfinetadas: ‘BBB 22’ ferve após a formação do paredão

Bárbara confessou que teme a eliminação e o julgamentos do público, já Natália tocou o terror na casa e foi tirar satisfação com vários brothers

Reprodução/Globo Bárbara chorou após ser indicada ao seu primeiro paredão no 'BBB 22'



A formação do atual paredão mexeu com os ânimos no “BBB 22”, isso porque os participantes que estão sendo alvo de votos toda semana deixaram claro que vão fazer de tudo para começar a mandar para o paredão quem ainda não foi. Natália, por exemplo, puxou Laís, mas a sister acabou se salvando na prova Bate e Volta. Já Arthur Aguiar deu o contragolpe em Bárbara, que não escapou e está no seu primeiro paredão. Após a votação, houve muito choro, algumas discussões e aquela clássica troca de farpas entre alguns participantes. Bárbara foi uma das que não poupou o choro, pois acredita que será eliminada. Um dos maiores medos da sister é estar sendo vista como racista aqui fora, pois os brothers da Casa de Vidro falarem que uma atitude dela com Natália não foi bem vista pelo público. Além disso, ela sabe que na última votação Arthur não correu risco de sair e a designer de unhas já voltou de um paredão. Eslovênia, que nem foi votada, também chorou e foi consolada por Vyni, Eliezer, Brunna Gonçalves e Maria. Em meio ao chororô, a atriz disse a pernambucana: “Podia ser bem pior, Natália podia ter se livrado e ido as duas [Bárbara e Laís]”.

Alvo frequente de votos, Natália decidiu se posicionar e declarou a Pedro Scooby, Paulo André, Douglas Silva e Gustavo que tem um pé atrás com Linn da Quebrada. “Eu sinto um pouco de receio porque às vezes eu acho que ela não é leal. Eu estou falando sério”, enfatizou. A emparedada descobriu no programa ao vivo que Vyni foi uma das pessoas que votou nela e, depois da votação, foi tirar satisfação. O bacharel em direito até tentou se justificar, mas Natália não deixou e disparou: “Eu já esperava que você fosse votar em mim, mas eu estava querendo muito ser surpreendida”. A conversa terminou com os brothers trocando farpas em tom de deboche. Após a discussão, Vyni comentou com Eli: “É esse o jogo que ela quer fazer de deboche? Meu amor, ela quer entrar nessa pilha? Tá bom. Esse jogo dela eu sei fazer. E modéstia à parte, eu sou muito bom em fazer”.

Ainda de cabeça quente, Natália também foi falar com Linn e a artista pediu para ela se acalmar: “Você está me dando coices desnecessários”. A designer de unhas disse que estava chateada com a cantora porque não recebeu um abraço dela após ser indicada ao paredão. Após a conversa com Linn, Natália falou mal de Eslovênia para Laís, que não gostou e logo repassou a informação. Arthur também está dando o que falar. A líder Jade Picon, que o indicou ao paredão, parece não ter gostado do fato do ator ter puxado sua amiga, Bárbara, para o paredão e falou que ele não pensa no bem comum. Laís foi outra que criticou o brother nessa madrugada no quarto lollipop: “O Arthur está jogando e sambando no nosso grupo, que o nosso grupo é maior e está fazendo a cabeça de vocês. Cuidado”. A atitude do artista no contragolpe também deixou Jessilane e Linn preocupadas.