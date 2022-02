Disney anuncia data de estreia de ‘Obi-Wan Kenobi’, nova série de ‘Star Wars’

Produção será estrelada por Ewan McGregor e contará com o retorno de Hayden Christensen; história se passará dez anos após os acontecimentos de ‘Star Wars: A Vingança dos Sith (2005)’

Divulgação Data de estreia da nova produção do universo Star Wars foi confirmada nesta quarta-feira, 9



A Disney anunciou nesta quarta-feira, 9, a data de estreia de “Obi-Wan Kenobi“, nova série derivada de “Star Wars“. De acordo com o estúdio, o seriado chegará ao Disney+ no dia 25 de maio. A produção será ambientada dez anos após os acontecimentos de “‘Star Wars: A Vingança dos Sith (2005)” e trará o ator Ewan McGregor, que viveu o protagonista nos episódios I, II e III, de volta ao papel de Mestre Jedi. Além de McGregor, Hayden Christensen, que interpretou Anakin Skywalker/Darth Vader nos mesmos episódios, também retornará para a série. Outros nomes de peso na indústria como Benny Safdie, Bonnie Piesse, Indira Varma, Joel Edgerton, Kumail Nanjiani, Moses Ingram, O’Shea Jackson Jr., Rupert Friend, Sung Kang e Simone Kessell também estão confirmados na produção. O anúncio foi feito pela Disney no mesmo dia em que “O Livro de Bofa Fett“, série mais recente do universo Star Wars, chegou ao fim.