Disney divulga trailer de ‘Andor’, nova série derivada de ‘Star Wars’

Seriado será estrelado por Diego Luna e terá 12 episódios na sua primeira temporada; lançamento está marcado para o dia 31 de agosto

Reprodução/Youtube @StarWars Série terá o retorno de Diego Luna ao papel de Andor cinco anos após a estreia de 'Rogue One'



Durante a Star Wars Celebration, a Disney divulgou o primeiro trailer de ‘Andor‘, sua nova série derivada do universo de “Star Wars“. O trailer foi divulgado nesta quinta-feira, 26, e disponibilizado em diversas plataformas. A história contará a história de Cassian Andor, piloto e inteligência da Aliança Rebelde que apareceu pela primeira vez no longa derivado “Rogue One: Uma História Star Wars“. Os eventos da série acontecerão cinco anos antes do que acontece no longa de 2016. Ao todo, a série terá 12 episódios que já foram gravados e uma segunda temporada já está em pré-produção. Diego Luna irá reprisar o papel de Andor, enquanto Stellan Skarsgard, Denise Gough e Kyle Soller completam o elenco da série. A previsão de estreia é para 31 de agosto deste ano.