Disney renova ‘Percy Jackson’ para terceira temporada

A adaptação é um dos sucessos da plataforma

David Bukach/Disney Série também ganhou o coração da crítica



O Disney+ aposta tanto em “Percy Jackson e os Olimpianos” que a plataforma já renovou a série para a terceira temporada antes mesmo de a segunda estear. O novo ano será baseado em “A Maldição do Titã”, o terceiro livro da série best-seller “Percy Jackson e os Olimpianos”, de Rick Riordan, publicada pela Disney Hyperion.

“Desde o momento que ‘Percy Jackson e os Olimpianos’ estreou, ficou claro que a série havia tocado o coração dos fãs de todas as idades”, disse Ayo Davis, presidente da Disney Branded Television.“Com a segunda temporada programada para estrear em dezembro, estamos felizes em anunciar que a jornada de Percy continuará com uma terceira temporada. Agradeço ao nosso incrível elenco e equipe criativa, aos nossos parceiros na 20th Television e nossos produtores visionários e talentosos que continuam a dar vida ao mundo de Rick Riordan com tanta profundidade e imaginação”, completou. Além de ter o coração do público, a série também ganhou o coração da crítica, já que a adaptação chegou a levar 16 indicações e 8 prêmios no Emmy Children’s and Family