‘Divertida Mente 2’ se torna a maior bilheteria da história da animação

A animação alcançou mais de US$ 1 bilhão nos cinemas

Reprodução/Youtube/Walt Disney Studio BR Filme entra para o top 10 de maiores bilheterias da história do cinema e se consagrou como um dos maiores sucessos da Disney



Com uma bilheteria icônica, “Divertida Mente 2” entrou para a história ao se tornar a maior animação da história do cinema. Nas últimas semanas, a sequência só estava perdendo para a bilheteria do live-action de “O Rei Leão”, lançado em 2019, mas atingiu US$ 1.667 bilhão em bilheteria e deixou o filme de John Favreau para trás, com seus US$ 1.662 bilhão.

Além disso, o filme entra para o top 10 de maiores bilheterias da história do cinema e se consagrou como um dos maiores sucessos da Disney. Ainda não se sabe sobre a possibilidade de um terceiro filme, mas é provável que o estúdio analise a possibilidade depois do fenômeno que a seus dia se tornou.