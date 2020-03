‘Doctor Who’ anuncia especial intitulado ‘Revolution of the Daleks’

Divulgação/BBC Especial foi anunciado no mesmo dia de exibição do último episódio da 12ª temporada



A BBC anunciou no domingo (1º) um novo especial de fim de ano de “Doctor Who“. Intitulado “Revolution of the Daleks” (“Revolução dos Daleks”, em tradução livre), a produção foi anunciada no mesmo dia da exibição do último episódio da 12ª temporada.

Os dois últimos anos da série foram estrelados por Jodie Whittaker, a primeira mulher a interpretar a personagem principal. Ela substituiu Peter Capaldi como protagonista em 2018.

BREAKING: The Doctor will return in ‘Revolution of the Daleks’ 🙌 For more info 👉https://t.co/VtrBqa3IhQ #DoctorWho pic.twitter.com/8kf34qRylk — Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) March 1, 2020

Chris Chibnall, showrunner da série, afirmou que o especial vai dar continuidade ao que foi deixado em aberto na temporada final. “Doutora e seus amigos retornarão para um especial estendido na época do Natal e Ano Novo (não sei ainda quando será exibido, senão eu falaria!). Haverá Daleks, haverá extermínios. Emoções, risos e lágrimas.”

“Doctor Who” é transmitida pela BBC britânica e na BBC America, nos Estados Unidos. No Brasil, a série é exibida com exclusividade pelo Globoplay.