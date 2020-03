Documentário de Peter Jackson sobre os Beatles estreia em setembro

A produção é baseada em um material de 55 horas gravado durante as sessões do álbum ‘Let It Be’, lançado pelos Beatles em 1969

Reprodução/Instagram/The Beatles O documentário 'The Beatles: Get Back' estreia em 4 de setembro



A Disney anunciou nesta quarta-feira (11) a data de estreia do documentário “The Beatles: Get Back”, dirigido por Peter Jackson. O filme chega aos cinemas americanos em 4 de setembro.

A produção é baseada em um material de 55 horas gravado durante as sessões do álbum “Let It Be”, lançado pela banda britânica em 1969. O documentário terá cenas inéditas do lendário show que o quarteto fez no topo de um prédio em Londres. “Get Back” também vai mostrar detalhes do filme “Let It Be”, que os Beatles lançaram em 1970.

Em um comunicado à imprensa, Ringo Starr, um dos membros dos Beatles, disse que o documentário mostra a essência daquelas gravações. “Eram horas e horas da gente rindo e tocando música”, afirmou o músico, desmentindo os boatos de que os integrantes já estavam brigando naquela época.

Famoso por ter dirigido a trilogia “O Senhor dos Anéis“, nos anos 2000, e “O Hobbit“, nos anos 2010, Peter Jackson tem apostado nos documentários. Antes de “The Beatles: Get Back”, ele assinou a produção “Eles Não Envelhecerão”, sobre a Primeira Guerra Mundial.