Filho de Miriam Leitão busca torturadores dos pais em documentário da HBO

A série ‘Em Nome dos Pais’ estreia nesta quarta-feira (4) na HBO

Divulgação/HBO Miriam Leitão e o filho Matheus Leitão



A HBO lança nesta quarta-feira (4) o documentário “Em Nome dos Pais”. Produzido por Matheus Leitão, a série mostra a jornada atrás das pessoas que delataram e torturam os pais dele, a jornalista Miriam Leitão e Marcelo Netto, durante a ditadura militar.

A série documental é uma adaptação do livro homônimo que Matheus Leitão lançou em 2017. A história será dividida em quatro capítulos, com o primeiro estreando nesta noite.

Miriam e Marcelo eram militantes do PCdoB no Espírito Santo. Eles foram presos e torturados em 1972 após serem delatados por um companheiro. Na época, a jornalista estava grávida do primeiro filho, o também jornalista Vladimir Netto.

“Em Nome dos Pais” estreia às 20h desta quarta-feira, no canal HBO Mundi. Os novos episódios serão lançados sempre às quartas, no mesmo horário.