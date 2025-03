Documentário ‘Larissa: O Outro Lado de Anitta’ estreia na Netflix nesta quinta

Produção mostra a luta interna da artista para equilibrar suas duas identidades

Gabriela Schmidt/Divulgação No filme, Larissa narra suas experiências de bullying durante a infância



“Larissa: O Outro Lado de Anitta” é o novo documentário que estreia nesta quinta-feira (6) na Netflix, trazendo à tona a complexidade da vida de Anitta, cujo nome verdadeiro é Larissa de Macedo Machado. A produção revela a faceta forte e exigente da artista nos palcos, contrastando com os desafios emocionais que Larissa enfrenta em sua vida pessoal.

No filme, Larissa narra suas experiências de bullying durante a infância, que a impulsionaram a participar de um concurso de beleza com o objetivo de conquistar uma bolsa de estudos. Ela também aborda a relação complicada com sua mãe, que não aceitava plenamente sua personalidade. Outro aspecto importante do documentário é a busca de Larissa por um amor genuíno, sem se importar com a posição social de seu parceiro. A pressão que sente por ser Anitta gera inseguranças em seus relacionamentos, levando-a a refletir sobre como essa imagem pública impacta sua vida íntima.

A luta interna de Larissa para equilibrar suas duas identidades é um tema central da narrativa. Ela se vê constantemente pressionada a atender às expectativas alheias, enquanto busca compreender quem realmente é e o que a faz feliz, questionando o significado do sucesso e da fama. Larissa expressa seu anseio por uma felicidade que não dependa da notoriedade ou do glamour.

Veja o trailer:

*Reportagem produzida com auxílio de IA