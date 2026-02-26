Documentário O Testamento: O Segredo de Anita Harley é a história que você precisa assistir

A produção mostra a disputa pelos bilhões da principal acionista das Pernambucanas

Reprodução/Globoplay Globoplay lançou com peso sua mais nova série documental original: O Testamento: O Segredo de Anita Harley



Nesta segunda-feira (23), o Globoplay lançou com peso sua mais nova série documental original: O Testamento: O Segredo de Anita Harley, uma produção que mergulha fundo em uma das disputas judiciais e familiares mais controversas do Brasil recente.

Mais do que um documentário tradicional, O Testamento: O Segredo de Anita Harley é uma investigação biográfica e judicial sobre a batalha pelo controle da curatela e da herança de Anita Harley, empresária bilionária e principal acionista das centenárias Casas Pernambucanas.

A narrativa se concentra em como uma decisão de vida pessoal acabou se transformando em uma disputa pública de bilhões, envolvendo diferentes versões, interesses conflitantes e personagens que disputam não apenas dinheiro, mas identidade e afeto.

Anita Harley estava no comando da rede Pernambucanas quando, em novembro de 2016, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) que a deixou em coma permanente. Desde então, começou uma longa batalha jurídica para definir quem deveria cuidar dela e administrar sua fortuna, estimada em mais de R$ 1 bilhão.

O centro dessa disputa foi a curatela, um instrumento legal que permite que outra pessoa represente alguém que não pode mais gerir seus próprios atos ou bens.

Quem são os protagonistas?

A série explora diferentes versões e depoimentos de pessoas diretamente envolvidas:

Cristine Rodrigues – secretária pessoal de Anita, nomeada em um testamento vital como responsável por seus cuidados;

Sônia Soares (Suzuki) – funcionária que morava com Anita e afirma ter sido sua companheira de longa data; obteve reconhecimento judicial de união estável;

Arthur (Miceli) – filho de Suzuki; conquistou na Justiça o reconhecimento de maternidade socioafetiva com Anita, entrando diretamente na linha sucessória.

Essas figuras, junto com advogados, amigos e familiares, oferecem relatos e versões distintas sobre o que realmente aconteceu e o que cada um acredita ser a verdade.

A produção é dividida em 5 episódios, todos já disponíveis no catálogo da plataforma. Além disso:

O primeiro episódio está liberado para não-assinantes, um convite para atrair ainda mais espectadores;

A série não busca impor uma versão única, mas mostrar as múltiplas versões e conflitos de narrativas que surgiram ao longo de quase uma década de disputas e decisões judiciais.

A equipe enfrentou o desafio de traduzir um processo jurídico altamente técnico em uma narrativa televisiva acessível, sem perder as camadas humanas, emocionais e controvérsias humanas que permeiam o caso.

O Testamento: O Segredo de Anita Harley não é apenas um documentário jurídico, é uma narrativa sobre verdade, poder, identidade e a fragilidade das relações quando bilhões estão em jogo.

Para quem gosta de histórias reais que misturam drama humano, bastidores familiares e crise institucional, esta produção promete ser uma das mais comentadas da temporada no streaming brasileiro.