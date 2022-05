‘Doutor Estranho 2’ vai parar em site pornô e bomba nas redes sociais; entenda

Sequência do longa estrelado por Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen fez sucesso no Xvideos

Divulgação/Marvel 'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' está em cartaz nos cinemas



O aguardado “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” está em cartaz nos cinemas e já é um sucesso de bilheteria. No entanto, teve muita gente que assistiu o filme no conforto da sua casa, tudo porque a sequência do longa estrelado por Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen foi disponibilizado completo e alta definição no site pornô “Xvideos”. Para disfarçar, o título usado foi o seguinte: “Doutor Estranho no Multiverso do Sexo (dublado e tesudo, Wanda gostosa e surtada do jeiro que a gente gosta)”. O número de acessos foi grande e, logo, o assunto viralizou nas redes sociais e gerou vários memes.

O nome do site pornô, por exemplo, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 10. “Realmente é um multiverso da loucura. ‘Doutor Estranho 2’ no Xvideos (risos)”, comentou um seguidor. “Se ninguém topar assistir no cinema, vou assistir ‘Doutor Estranho’ no Xvideos mesmo”, brincou outro. “Pensando se vale a pena sujar meu histórico impecável para assistir ‘Doutor Estranho’ no Xvideos”, acrescentou mais um. Como se trata de pirataria, crime previsto no art. 184 do Código Penal, o filme foi desativado assim que viralizou pelo site pornô, que aguarda um posicionamento do usuário que publicou o vídeo na sua conta. Veja a repercussão:

Realmente é um multiverso da loucura

Doutor Estranho 2 no Xvideos kkkkkkk pic.twitter.com/yCVh3oM5WQ — Fernando Caio 🎮 (@Fernando___Caio) May 10, 2022

Cara nao aguentei que lançaram Doutor Estranho no xvideos pic.twitter.com/PetbrEjZ9q — gabriel (@gabrlm_) May 10, 2022

Meu amigo cru me mandou essa imagem falando que soltaram o filme do Dr Estranho completo no xvideos e eu to rindo tanto do título kkkkkkkk pic.twitter.com/kXVKDlQ0XZ — doce, dengosa, polida (@suyaan_) May 9, 2022

Pensando se vale a pena sujar meu histórico impecável pra assistir doutor estranho no xvideos pic.twitter.com/ZPXiy90Bgo — Tatiane (@Tatiane_sntos) May 9, 2022

a putaria é o que move o mundo… Ops, pirataria** VIVA O XVIDEOS — branco (@whiteofc_) May 10, 2022

Multiverso da Loucura no Xvideos é a prova de que a humanidade ainda tem salvação 🥰 pic.twitter.com/jUsESjXaZY — José Demétrio (@JoseDemetriooo) May 10, 2022

Se ninguém topar assistir no cinema, vou ir assistir Dr. Estranho no Xvídeos msm — pagodeiro da depressão. (@thallezszzsz) May 10, 2022