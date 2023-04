Dua Lipa é anunciada em live-action de ‘Barbie’; veja o elenco

Cantora viverá uma versão sereia da famosa boneca; Helen Mirren e Will Ferrell também estarão no filme

Reprodução/Instagram/barbie Dua Lipa será Barbie sereia no live-action que chega aos cinemas em julho



A cantora Dua Lipa foi confirmada nesta terça-feira, 4, no live-action de “Barbie”. Ela viverá uma versão sereia da famosa boneca. Nos posters oficiais que foram divulgados nesta manhã, também é possível ver Helen Mirren como a narradora da história e Will Ferrell como CEO da Mattel, empresa americana responsável por produzir os brinquedos Barbie. O longa será estrelado por Margot Robbie, que viverá a personagem-título, e Ryan Gosling, intérprete de Ken. Os astros, no entanto, não serão os únicos que viverão os famosos bonecos. Além de Margot e Dua, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Kate McKinnon e Hari Nef estão entre as atrizes que viverão variações da Barbie, tendo cada uma uma profissão. Já Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Ncuti Gatwa e Scott Evans estão entre os intérpretes de Ken. Os detalhes da trama ainda são um mistério, mas as especulações são que os personagens de Margot e Ryan vão se aventurar no mundo real. Esse rumores se intensificaram porque nos posters divulgados nesta terça, as atrizes America Ferrera e Ariana Greenblatt foram anunciadas como “humanas”. O longa chega aos cinemas americanos no dia 21 de julho.

