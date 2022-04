Eli se revolta no ‘BBB 22’ ao receber monstro e Natália tenta se explicar: ‘Não bate a porta’

Brother, que é o atual líder da casa, terá que usar uma fantasia de polvo na cabeça até segunda ordem

O Jogo da Discórdia que aconteceu na última segunda-feira, 11, no “BBB 22” teve uma dinâmica diferente e os brothers tiveram que dar consequências aos parceiros de confinamento que apontaram como suas prioridades no jogo. As consequências eram variadas e Natália acabou dando o monstro para Eliezer, que mesmo sendo o líder da semana terá que ficar usando uma fantasia de polvo na cabeça até segunda ordem. O brother, que nunca tinha conquistado a liderança, ficou revoltado com a designer de unhas com quem viveu um affair no reality. O brother não escondeu sua indignação e começou a resmungar pela casa.

Natália tentou se explicar para Eli, mas ele se recusou a ouvir. Ele pegou os pertences da sister que estavam no quarto do líder e entregou para ela no hall. “Aqui suas coisas”, afirmou o brother. “Só me ouve”, pediu Natália. “Não quero falar hoje. Pode me escutar? Deixa passar, Natália”, declarou Eli. “Eu quero ficar lá com você no monstro”, falou a mineira. Com raiva, o empresário rebateu: “Quer ficar comigo no monstro?! Que ficar comigo no mostro o caralh*, não quero. Dá licença”. Eli seguiu em direção ao quarto e Natália implorou: “Não bate a porta na minha cara, por favor!”. Sem dar ouvidos a sister, o brother entrou no quarto e a deixou falando sozinha. “Ok. Então também não vem falar depois”, concluiu a designer de unhas.

