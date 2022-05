Elton John será tema de documentário produzido pelo Disney+

Longa incluirá imagens do arquivo pessoal do cantor e imagens de seus últimos shows antes da aposentadoria dos palcos, prevista para novembro deste ano

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT Produção contará a história de um dos maiores nomes da música mundial



Um dos maiores nomes da indústria musical, Elton John será tema de um novo documentário produzido e lançado na Disney+. Intitulado “Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and The Years That Made His Legend“, o longa será dirigido por R.J. Cutler e relembrará a carreira do cantor. A informação foi dada pelo Collider, portal americano especializado em entretenimento. Além de registros históricos, haverá cenas das últimas apresentações de Elton antes de sua aposentadoria dos palcos – seu último show está marcado para novembro deste ano em Los Angeles, nos Estados Unidos. Dentre os materiais que serão utilizados, estão imagens do arquivo pessoal de Elton. A expectativa é de que o documentário seja exibido em alguns festivais e em cinemas antes de chegar ao Disney+. Entretanto, nenhuma data para lançamento foi divulgada.