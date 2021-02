Em meio a boatos de novo Louro José, Ana Maria Braga diz que está com saudades do papagaio

A partir de segunda-feira, o ‘Mais Você’ será exibido de um novo estúdio, em São Paulo; a mudança representa uma nova fase do programa matinal

Reprodução/Rede Globo Ana Maria Braga estava apresentando o "Mais Você" diretamente de sua casa, em São Paulo



Ana Maria Braga afirmou na manhã desta sexta-feira, 19, estar com saudades do seu papagaio, se referindo ao Louro José. Tom Veiga, o ator que interpretava o icônico personagem, foi encontrado morto em novembro de 2020 após sofrer um AVC. Nesta sexta-feira foi ao ar o último “Mais Você” transmitido da casa da apresentadora, em São Paulo. Foram 220 programas gravados de forma remota na casa da global.

A partir de segunda, 22, o programa matinal será exibido de um novo estúdio, na capital paulista. A mudança de local representa uma nova fase do “Mais Você”, que foi gravado por 12 anos no Rio de Janeiro. Com a mudança, boatos sobre a escolha de um novo ator para interpretar companheiro de Ana Maria Braga começaram a tomar conta das redes sociais. De acordo com a colunista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo, a equipe estaria procurando um novo sucessor de Tom Veiga. A reportagem afirma que a apresentadora estaria sentindo falta de um interlocutor no programa/