Em nova dinâmica, ex-brothers escolherão o primeiro emparedado da semana

Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade e Vyni voltam ao programa nesta quinta

Divulgação BBB 22 tem dinâmica inédita na história do programa



Os brothers já eliminados do Big Brother Brasil 2022 voltaram ao programa nesta quinta-feira, 17, para uma dinâmica inédita. De acordo com Tadeu Schmidt, o grupo formado por Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade e Vyni terá que escolher o primeiro emparedado da semana. O grupo terá de escolher entre os piores da prova do líder que também acontece nesta quinta-feira, 17. Expulsa, Maria não participou da dinâmica, assim como Thiago Abravanel, que desistiu. No momento do ao vivo, o grupo escolheu Rodrigo como ‘líder’ da dinâmica e logo depois eles escolheram um ‘eliminado’. Naiara foi a mais votada e discutiu com os outros ex-brothers.