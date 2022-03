Encenação? Vyni é detonado ao levar tombo ao vivo no confessionário; assista

Brother está sendo chamado de ‘forçado’ nas redes sociais, pois o público acredita que finge que cai

Reprodução/Globo Vyni está sendo acusado de ter forçado tombo no confessionário do 'BBB 22'



As atitudes de Vyni no “BBB 22” não tem agradado boa parte do público do reality da Globo e um escorregão que ele levou ao sentar na cadeira do confessionário no último domingo, 6, quando foi votar foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 7. O brother já estava sentado quando deu uma leve caída para frente e, ao se recompor, falou: “Desculpa, é que eu fico tentando parecer elegante e fico mais ‘abestado’ do que nunca”. Nas redes sociais, o público está questionando a espontaneidade do bacharel em direto, que começou a ser chamado de “forçado”. O jeito desastrado de Vyni começou a virar assunto há alguns dias, quando o brother bateu de frente com a parede ao tentar entrar pela porta da sala da casa, que estava aberta.

A repercussão foi tão grande que a equipe de Vyni chegou a se posicionar nas redes sociais e postou um vídeo com vários tropeços e escorregões que o participante do “BBB 22” levou fora da casa. “Paredão? A galera do Twitter? Quarto Grunge? Não, minha gente, o maior inimigo de Vyni é a gravidade mesmo! Só vive às quedas! Quem aí se identifica? (risos) Os pobi dos ADM’s são tudo um bando de estabanado também! Só não derrubam a cabeça porque é presa no pescoço”, escreveram na legenda da publicação. O vídeo não convenceu o público. “Eu entro em tristeza profunda vendo os vídeos do Vyni ‘caindo’ [no BBB]”, ironizou um seguidor. “Isso aqui [Vyni caindo da cadeira] foi uma das coisas mais patéticas da história do BBB”, comentou outro. “Viny mais uma vez extremamente forçado fingindo tropeçar no ao vivo. Meu Deus, até quando?”, acrescentou mais um.

Isso aqui foi uma das coisas mais patéticas da história do bbb pic.twitter.com/0GF6IyWsJU — Caio César (@geocaio) March 7, 2022

Viny mais uma vez extremamente forçado fingindo tropeçar no ao vivo. Meu Seus, até quando? #BBB22 pic.twitter.com/qvW8Kf63U0 — Ghost 🤏🏼 (@cmonsx) March 7, 2022

a equipe do vyni postou esse vídeo pra falar q ele já era assim aqui fora e conseguiu apenas provar q é 100% forçado pic.twitter.com/H31m88eVQ5 — Marcella Freitas (@_marcellaaf) March 7, 2022

VEI O VYNI É MTO FORÇADO, QUE SAAACOOOO pic.twitter.com/EmlVjVwHzl — allana 0,0% de álcool (@porrallana) March 7, 2022

o tadeu deve ter ficado assim vendo o tombo forçado do vyni pic.twitter.com/tCrshT3eAS — fletcher (@clouds_silsfle) March 7, 2022