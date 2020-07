Omar Epps vive ex obcecado em novo filme de suspense da Netflix; veja o trailer

Filme entra no dia 16 de julho para o catálogo da Netflix

Reprodução/YouTube Ator é conhecido por viver o dr. Eric em 'House'



“Encontro Fatal” será o próximo filme de suspense da Netflix e ganhou um trailer tenso no sábado (4). A trama é estrelada por Omar Epps, conhecido por viver dr. Eric em “House”, e Nia Long, que viveu Lisa, a namorada de Will Smith em “Um Maluco no Pedaço”.

Na trama, após um breve e intenso encontro com seu velho amigo David (Epps), Ellie (Nia) descobre que colocou em risco não apenas o seu casamento, mas a vida de sua família. O que parecia ser apenas um romance de uma noite, se torna em terror quando David não desiste de reviver a paixão doentia.

A produção estreia no dia 16 de julho.

Assista ao trailer: