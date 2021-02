ENQUETE – BBB 21 – Quem você quer eliminar na terça: Fiuk, Nego Di ou Sarah?

Ator, humorista e publicitária disputam o próximo paredão do ‘Big Brother Brasil’; vote em que você prefere que saia

Arte/Jovem Pan Fiuk, Nego Di e Sarah estão no paredão do "BBB 21" desta semana



Está formado o paredão da próxima terça-feira, 16. A líder Karol Conká indicou Sarah. No contragolpe, a publicitária mandou Nego Di para o paredão. Com cinco votos, Fiuk foi pela casa. Escolha quem você deseja que saia do “BBB 21” na enquete abaixo: