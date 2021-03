ENQUETE ‘BBB 21’ – Quem você quer que vá para o quarto secreto na terça-feira?

Arthur, Caio, Carla Diaz e João Luiz estão no paredão falso desta semana; decisão sai nesta terça-feira

Reprodução/Globo Tiago Leifert é o apresentador do "BBB 21"



Arthur, Caio, Carla Diaz e João Luiz estão no paredão falso. O mais votado sairá momentaneamente da casa para ir a um quarto secreto e terá direito a ouvir algumas conversas dos demais confinados. Além disso, ganhará poderes para serem usados no prazo de suas semanas (o veto de uma decisão do anjo e um voto com peso dois). A decisão será conhecida nesta terça-feira, 9.