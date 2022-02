ENQUETE ‘BBB 22’ – Quem você quer que saia: Athur Aguiar, Douglas Silva ou Naiara Azevedo?

Paredão conta com três participantes do Camarote; eliminação acontece na noite desta terça-feira, 8

Divulgação/Globo Arthur Aguiar, Naiara Azevedo e Douglas Silva estão no paredão



Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo, três participantes do camarote, disputam a permanência no “BBB 22”. A eliminação acontece na noite desta terça-feira, 8. No último domingo, 6, a líder Jade Picon surpreendeu ao mandar Arthur Aguiar direto para o paredão. A influenciadora disse que gostaria de ver como os brothers reagiriam tirando a principal opção de voto da casa. A votação aconteceu em duas etapas. Por meio de um sorteio, metade dos participantes foi ao confessionário e a outra teve que votar em aberto. Douglas Silva foi o mais votado entre os participantes que foram ao confessionário. Já na votação aberta, Lucas foi quem recebeu mais votos, mas ele acabou se salvando do paredão na prova Bate e Volta. Naiara Azevedo foi emparedada, pois Jade a escolheu para receber uma das consequências do líder. O Jogo da Discórdia que aconteceu na noite de segunda-feira, 7, deixou bem evidente que os brothers estão esperando uma resposta do público com essa eliminação. A própria Jade comentou no programa ao vivo que aguarda o resultado desse paredão para tentar se resolver com Arthur.

