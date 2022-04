ENQUETE ‘BBB 22’ – Quem você quer que saia: Douglas Silva, Eliezer ou Pedro Scooby?

Último a terminar a prova do líder, DG foi direto ao paredão; Eliezer foi indicação do líder PA e Scooby o mais votado da casa

Reprodução/ TV Globo DG, Eliezer e Scooby estão no paredão



Mais um paredão está formado no Big Brother Brasil 2022. Na próxima quinta-feira, 21, apenas quatro participantes estarão na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e quem escolhe os que permanecerão é o público. Nesta terça-feira, o paredão foi formado por Douglas Silva, que foi o último a terminar a prova do líder e teve vaga direta ao paredão, Eliezer como a indicação do líder PA e Pedro Scooby como o mais votado da casa. Enquanto Tadeu Schmidt não anuncia o eliminado, vote na enquete da Jovem Pan em quem você quer que saia do reality show.