ENQUETE – Quem deve ficar em ‘A Fazenda 14’: Bárbara Borges, Pétala Barreiros ou Vini Buttel?

Mais um peão vai deixar a Fazenda nesta quinta-feira, 27. Nesta quarta foi definida a sexta roça da temporada. A atriz Bárbara Borges foi a indicação do fazendeiro Lucas, o influenciador Vini Buttel foi o mais votado pela casa e puxou a influencer Pétala Barreiros da Baia. O músico Pelé Milflows se salvou ao vencer a Prova do Fazendeiro da semana. Essa é a primeira roça das duas peoas, mas Vini já voltou de uma eliminação. Nesta quinta-feira, os fãs podem escolher quem sai e quem fica em enquete no R7, mas por aqui você pode votar em qual é o seu favorito para permanecer no reality:

Quem você quer que fique em 'A Fazenda 14'?

