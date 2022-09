ENQUETE – Quem deve ficar em ‘A Fazenda 14’: Deborah Albuquerque, Ingrid Ohara ou Rosiane Pinheiro?

Primeiro roça 100% feminina da temporada está marcada para esta quinta-feira

Divulgação Deborah, Ingrid e Rosiane estão na roça da semana



Mais um peão (no caso peoa) deixará a casa de A Fazenda 14. A primeira roça 100% feminina também tem a primeira “repetição” da temporada. A ex-dançarina Deborah Albuquerque vai à sua segunda roça, dessa vez por indicação da casa. A influenciadora Ingrid Ohara foi a escolhida da Baia e Rosiane Pinheiro não foi escolhida na brincadeira do ‘Resta Um’. O influencer Vini Buttel conseguiu se livrar da eliminação vencendo a prova do fazendeiro desta quarta-feira. O Portal R7 iniciou a votação para a eliminação desta quinta-feira. Aqui na Jovem Pan Online você pode dar sua opinião: quem merece ficar no reality mais uma semana? Vote.

Quem deve ficar em A Fazenda 14?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.