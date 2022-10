ENQUETE – Quem deve ficar em ‘A Fazenda 14’: Deborah Albuquerque, Tiago Ramos ou Rosiane Pinheiro?

Ex-apresentadora está em sua 3ª roça, enquanto os outros dois peões vão à eliminação pela segunda vez

Reprodução Trio disputa os votos da audiência



A terceira roça da Fazenda 14 está formada. Nesta quarta-feira, 05, Alex Gallete venceu a prova do fazendeiro e se livrou da eliminação da semana. Sendo assim, deixou o trio formado por Deborah, Tiago e Rosiane para o voto do público nesta quinta-feira, 06. O jogador de futebol foi indicação da casa, sendo o mais votado com 11 votos. A ex-apresentadora foi puxada por ela na Baia e Rosiane sobrou no ‘Resta Um’. Essa é a terceira roça de Deborah e a segunda dos outros dois peões. A votação oficial acontece no site do R7, mas por aqui você pode deixar sua opinião: quem você quer que fique no reality? Vote.

